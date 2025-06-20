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Darphane, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası basıyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası basıyor. 5 bin adet para, 2 bin 250 liradan satışa çıkacak.

Güncel
  • 20.06.2025 11:47
  • Giriş: 20.06.2025 11:47
  • Güncelleme: 20.06.2025 11:59
Kaynak: AA
Darphane, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası basıyor
Fotoğraf: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Galatasaray''ın Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için hatıra parası çıkarmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyonluğa ulaştı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğuna özel hatıra parası çıkarmak için çalışmalara başladı.

2 BİN 250 LİRADAN SATILACAK

Sanatçı Birsen Kendirci'nin tasarladığı hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretiliyor. 5 bin adet basılacak para,, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yüksek koleksiyon değeri taşıyacak hatıra parası 2 bin 250 liradan satışa çıkacak.

Bir yüzünde kükreyen aslan figürü etrafında Galatasaray yazan parada 25. şampiyonluk vurgusu yapıldı. Paranın diğer yüzünde ise 5 yıldızlı Galatasaray logosu yer aldı.

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