'Darth Vader'ın sesi James Earl Jones hayatını kaybetti

Star Wars film serisindeki ‘Darth Vader’ sesiyle tanınan Amerikalı aktör James Earl Jones, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

New York’ta bulunan Empire State binası ‘Darth Wader’ figürüyle aydınlatıldı.

Ünlü bilim kurgu serisi Star Wars'ta Darth Vader'ı seslendiren James Earl Jones 93 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca 200'den fazla yapımda rol alan ve sinema ve tiyatro dünyasına damgasını vuran Jones'un ailesinin yanında hayatını kaybettiği açıklanırken ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Star Wars'un yönetmeni George Lucas, "Her şey için teşekkürler James. İnanılmaz bir oyuncuydu. Hem sanatta hem de ruhta en eşsiz bir sesti. Neredeyse yarım asır boyunca 'Darth Vader'dı ama işin sırrı güzel bir insan olmasıydı. Tüm rollerine derinlik, samimiyet ve anlam kattı. James'i pek çoğumuz özleyecek" dedi.

ABD’nin New York kentinde bulunan Empire States binası oyuncunun ölümü sonrasında ‘Darth Vader’ figürüyle aydınlatıldı.