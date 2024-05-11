Darülaceze’nin yeni liyakatsizleri

Engelli, yoksul ve yaşlılara ev sahipliği yapan Darülaceze iktidarın arka bahçesi oldu. Tamer Karadağlı, iş cinayetiyle hatırylanan Aziz Torun, AKP’li Türkmen ile Yücel Yılmaz gibi pek çok isim kurumun yönetimine alındı.

İsmail ARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Darülaceze Başkanlığı yönetimine sessiz sedasız birçok ismin girdiği anlaşıldı. Kurumu yöneten İdare Meclisi’nde yer alan isimlerin sayısı 17’ye çıkarılırken tartışma yaratacak birçok isim 1895 yılında kurulan Darülaceze’de söz sahibi oldu.

“Çalışma gücünü kaybetmiş, bakıma ve korunmaya muhtaç kimsesiz yoksullarla, engelli ve yaşlıların” kaldığı kurumun Başkanı Hamza Cebeci’nin aynı zamanda “Cumhurbaşkanı danışmanı” olduğu biliniyor. Cebeci aynı zamanda hafızalara 1999’daki deprem felaketiyle de kazındı.

1999’daki Düzce depreminde, 7 katlı Işık Apartmanı da yıkıldı. Binada 20 kişi yaşamını yitirdi. Apartmanın müteahhidi olan Hamza Cebeci ve ortağı Fahri Çakır, yargılandı ve hapis cezası aldı. 3 kat yapılması gereken yere 7 kat yapan Cebeci, depremden kısa bir süre sonra 2004’te, AKP’den Üsküdar ilçe meclis üyesi seçildi. Kısa bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu üyeleri arasına girdi. AKP’nin kuruluşu sırasında Düzce il sorumlusu olarak görev yapan Cebeci, 2015’te Darülaceze başkanı oldu. 8 Mayıs 2020’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Danışmanlığı’na atandı.

Darülaceze İdare Kurulu’nun yeni üyeleri ise şu şekilde:

,• Ağustos 2023’te Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan, TRT için milyonlarca lira karşılığında dizi çeken ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Tamer Karadağlı,

• Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı iken 31 Mart seçimlerini kaybeden AKP’li Yücel Yılmaz,

• 10 yıl boyunca Üsküdar Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan ve 31 Mart yerel seçimlerini kaybeden AKP’li Hilmi Türkmen,

• İstanbul Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen Stadyum arazisi üzerine yaptığı inşaatta 10 işçinin hayatını kaybetmesiyle bilinen ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkadaşı olan Aziz Torun,

• Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Haliç Kongre Merkezi’nin müteahhidi iş insanı Mehmet Naci Topsakal,

• Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu,

• İş insanı Bülent Katkak,

• Kamu arazilerine yaptığı lüks konut projeleri ile sık sık gündem olan, Bilal ile Emine Erdoğan’ın vakıflarının yönetiminde yer alan Sur Yapı’nın sahibi Ziya Altan Elmas,

• Manken ve oyuncu Azra Akın,

•Şef Ömür Akkor,

• Daha önce Bank Asya’da da yöneticilik yapan Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan.

BİLAL DE YÖNETİMDE

Ayrıca İdare Kurulu’nda uzun yıllardır şu isimler yer alıyordu:

• Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan,

• İş insanı Fuat Kulaçoğlu,

• Uluslararası Vuslat Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Bezmiâlem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği de yapan Namık Ayhan,

• İkinci Abdülhamid’in dördüncü kuşaktan torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu,

• Yeşilay Denetim Kurulu Başkanı Tayyip Yaşar.