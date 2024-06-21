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Darüşşafaka, ABD'li basketbolcu Silas Melson'u transfer etti

Darüşşafaka Basketbol Takımı, ABD'li gard Silas Melson'u transfer etti.

Ajans Haberleri
  • 21.06.2024 15:26
  • Giriş: 21.06.2024 15:26
  • Güncelleme: 21.06.2024 15:26
Kaynak: AA
Darüşşafaka, ABD'li basketbolcu Silas Melson'u transfer etti

Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz gard pozisyonunda oynayan Silas Melson ile anlaştı. Daçka ailesine hoş geldin Silas." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki oyuncuyu iki yıl önce Aliağa Petkimspor kadrosuna katmış ancak Melson sezon başında aşil tendonundan sakatlanmıştı.

ABD'li basketbolcu, geçen sezon Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımında forma giymişti.

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