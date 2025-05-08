Darüşşafaka Giriş Sınavı ve Başvuru Tarihleri Ne Zaman? Sınav Hangi Şehirlerde Düzenlenecek?

Türkiye’nin köklü ve saygın eğitim kurumlarından biri olan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2025 yılı için giriş sınavı tarihini duyurdu. Maddi olanakları kısıtlı, annesi ve/veya babası hayatta olmayan öğrencilere kaliteli ve tam burslu eğitim imkânı sunan Darüşşafaka, bu yılki sınavını Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirecek. Peki, Darüşşafaka Giriş Sınavı ve Başvuru Tarihleri Ne Zaman? Sınav Hangi Şehirlerde Düzenlenecek? İşte detaylar!

DARÜŞŞAFAKA SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava katılmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak

Annesi ve/veya babası vefat etmiş olmak

Ailenin maddi durumunun özel okul eğitimine yetersiz olması

2014 yılı ve sonrası doğumlu olmak (yaş düzeltmesi kabul edilmiyor)

2024-2025 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıfta öğrenim görüyor olmak

Bu şartları sağlayan öğrenciler, sınavda başarılı olmaları durumunda 5. sınıftan başlayarak Darüşşafaka’da tam burslu ve yatılı eğitim alma hakkı kazanacak. Öğrenciler ayrıca sağlık kontrolü ve mali durum araştırmasından da geçecek.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvuru belgelerini 20 Mayıs 2025 Salı gününe kadar elden ya da posta yoluyla Darüşşafaka Ortaokulu'na ulaştırmak zorunda. Belgelerin zamanında teslim edilmesi, başvurunun geçerli sayılması için önemli.

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Maddi olanakları kısıtlı, annesi ve/veya babası hayatta olmayan öğrencilere kaliteli ve tam burslu eğitim imkânı sunan Darüşşafaka, bu yılki sınavını 25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştirecek.

DARÜŞŞAFAKA SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Darüşşafaka Giriş Sınavı bu yıl 42 şehirde eş zamanlı olarak düzenlenecek. Sınavın uygulanacağı iller şu şekilde:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Zonguldak

Bu iller dışındaki şehirlerde yaşayan adaylar da sınava başvurabilecek. Darüşşafaka Cemiyeti, bu öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımı konusunda maddi destek sağlayarak eşit katılım imkânı sunmayı hedefliyor.

DARÜŞŞAFAKA NE SUNUYOR?

Sınavda başarılı olan öğrenciler, Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından birinde tam burslu ve yatılı olarak, modern, bilimsel ve değer odaklı bir eğitimle, lise mezuniyetine kadar kapsamlı bir öğrenim hayatına adım atıyor.