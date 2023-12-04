Darüşşafaka Lassa, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Cholet Basket'e konuk olacak

Darüşşafaka Lassa Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında yarın Fransa temsilcisi Cholet Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

La Meilleraie Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlılar, evindeki maçta Cholet Basket'e 91-80 mağlup oldu.

Cholet Basket de Darüşşafaka Lassa ile aynı performansı ortaya koyarak 4 maçta 2 galibiyet elde etti.

Darüşşafaka Lassa, gruptaki son maçında ise son sıradaki Riga'yla sahasında karşılaşacak.