DasDas sezonu Ayna ile açacak

Kültür Sanat Servisi

Kültür sanat mekânı DasDas, 20 Eylül’de yeni oyunu “Ayna”nın prömiyeriyle tiyatro sezonunu açacak. İngiliz yazar Sam Holcroft’un ünlü oyunu “Ayna”, İlham Yazar’ın yönetmenliğinde Türkiye’de ilk kez DasDas’ta sahnelenecek.

Her şeyin değersizleştiği bir toplumda aşkın ve adaletin arandığı çok eğlenceli, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir düğün davetiyle başlayan oyun içinde bir oyunun anlatıldığı ‘Ayna’nın kadrosunda Aytek Şayan, Barış Gönenen, Begüm Akkaya, Sarp Akkaya yer alıyor. 2023 yılında Londra’da prömiyerini yaptıktan sonra, seyirciden ve eleştirmenlerden beğeni toplamıştı.