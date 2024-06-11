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Datça açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 11.06.2024 10:09
  • Giriş: 11.06.2024 10:09
  • Güncelleme: 11.06.2024 10:13
Kaynak: Haber Merkezi
Datça açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Datça açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin Ege Adası açıklarında Girit Adası yakınlarında meyda geldiğini açıkladı. 

Türkiye saati ile 9:17'de gerçekleşen sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

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