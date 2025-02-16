Datça Badem Çiçeği Festivali’nde anlamlı tanıtım

Muğla’nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Datça Badem Çiçeği Festivali, yoğun bir katılımla devam ederken, acil durumlarda kullanılan ve 3 metre ipe dönüşebilen paracord (paraşüt ipi) bileklikler, festivalin alanının ilgi odağı oldu.

Datça’da geleneksel hale gelen ve 13-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Badem Çiçeği Festivali, son gününde de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Festival kapsamında ilçe genelinde birbirinden farklı etkinliklerin düzenlendiği ve 4 gün süren festivalin son gününde ise MAG AME Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi Datça İlçe Temsilciliği tarafından açılan stant dikkat çekti. Operasyon ekibi tarafından acil durumlarda kullanılabilmesi hedefiyle paraşüt ipi olarak da bilinen paracord ipi ile örülen bileklikler festival alanının ilgi odağı oldu. Ekip, bileklik ve anahtarlıkların özelliklerini standı ziyaret edenlere anlatırken, acil durumlar hakkında da farkındalık oluşturdu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan MAG AME Datça Genel Sekreteri Arzu Şanal; "Bizler MAG AME Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibindeyiz. Operasyon ekibimizin deprem, yangın gibi doğal afetlerde kullandığı ekipmanlarımızı yenilemek ve güncellemek adına operasyon ekibimizin örmüş olduğu paracord iplerinden anahtarlıklar, bilekliklerle destek amaçlı buradayız. Bunlar acil durumda sökülerek 2 ve 3 metre ipler oluyor. Paracord iplerini kullanabileceğimiz bir çok alan var. Bu iplerin bir diğer adı da paraşüt ipleri diye geçer. 18 yaş üzeri olan kişilere verdiğimiz ve hazırladığımız bilekliklerimiz de ayrıca pusula, düdük, magnezyum ucu, bıçak da bulunuyor. Acil durumda açılıp 3 metre ipe dönüşüyor. Yani acil durumlarda kullanabiliyoruz bunları" dedi.