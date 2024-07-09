Datça Belediyesi'nden Jeff Bezos'a davet

Datça Belediyesi, Marmaris'te bir restoranda 100 bin euro hesap ödediği belirtilen Amazon CEO'su Jeff Bezos'u Halk Lokantası'na davet etti.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un Türkiye'de ödediği hesapla ilgili yapılan haberlerin ardından Datça Belediyesi, Bezos'u Halk Lokantası'nda davet etti.

Yaklaşık 200 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zenginlerinden olan Bezos'u davet eden Datça Belediyesi, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Sevgili Bezos,



Marmaris'te yediğiniz yemeğin tutarını, sanki Datça'da yemişsiniz gibi yazmışlar. Sizi Belediyemize ait Halk Lokantası'nda misafir etmek ve gerçek Türk Mutfağı'nı tattırmak isteriz. Datça Bademli Damat Tatlımızın tadına doyamayacağınıza eminiz. https://t.co/242OHdmQmM — Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) July 9, 2024

Takvim'in haberine göre 470 milyon euro'luk 'Koru' adlı lüks yatı ile Bodrum'a demirleyen Jeff Bezos, yatlarında konuk ettiği yakın dostlarıyla önceki akşam D Maris içindeki Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan bir restoranda yemek yedi.

Bezos'un, nişanlısı Lauren Sanchez ile Marmaris'te bir restoranda yediği yemeğe 100 bin euro ödediği yazıldı.