Datça Belediyesi’nden konser açıklaması

Datça Belediyesi, basın toplantısı düzenleyerek ilçede yürütülen hayvan bakımevi, SGK borçları, 30 Ağustos’ta düzenlenen Zakkum konseri ve bu hafta sonu düzenlenecek olan Ege Dostluk Turnuvası hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Yönetmelikte geçen her hayvan için etolojik ihtiyaçlarına göre yeterli büyüklükte kapalı ve açık bölmelerin inşası tamamlanmış, 38 bölümün inşası gerçekleştirilmiştir. Karantina bölümü, ameliyat sonrası bakım bölümü, yavrulu anne bölümü, hayvan müşahede bölümlerinin projelendirilmesi sağlanmış ve inşasına başlanmıştır. Yapılacak tüm geliştirmeler sonucunda ilçemize 100 köpeğin rehabilitasyonunu Belediyemizin kendi imkânları ile sağlayabilecek olan bir tesis kazandırılması hedeflenmektedir. Halihazırda 36 köpeği barındırmakta olduğumuz bakımevimizde rehabilitasyonu tamamlanan köpeklerimiz, çok yakında sahiplendirilmeleri üzere web sitemizde vatandaşlarımızın görebilecekleri şekilde fotoğraflı olarak ilan edilecek ve sahiplendirilmeleri için gerekli şartlar bu sayfada duyurulacaktır” denildi.

30 Ağustos’ta ilçede düzenlenen Zakkum konseri için 750 bin TL ödendiği iddialarını reddeden Datça Belediyesi, “Gruba ödendiği iddia edilen meblağ tamamen gerçek dışı olup, belediyemizin organizatör firmayla yaptığı sözleşme gereği ödediği para 300 bin TL +KDV’dir. Belediyemiz Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uymaya azami derecede dikkat etmekle birlikte ulusal bayramlarımız tasarruf tedbirleri dışında bırakılmış özel ve kutlama yapılması gereken günlerdir. 29 Ekim 2024 ve 30 Ağustos 2024 tarihlerinde Muğla Büyükşehir Belediyemiz Popüler Müzik Orkestrası imkânlarından yararlanmış ve herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 30 Ağustos 2025 Zafer Bayramı kutlamaları için halkımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda konser yine Muğla Büyükşehir Belediyemiz destekleri ile yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

SGK borçları hakkında yapılan açıklamada da, “Belediye adına kayıtlı 8 adet taşınmazın SGK borçları karşılığında SGK’ya devri konusunda mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri ile yapılan toplantı sonrası, Eylül ayı Belediye Meclis toplantısında parsellerin satışa çıkarılıp çıkarılmayacağı ile ilgili konu komisyonlara havale edilmiştir. Konula ilgili olarak tüm belediye meclisi komisyonları çalışmalarına devam etmektedirler” denildi.

DOSTLUK TURNUVASI DATÇA’DA

2013 yılından beri düzenlenen Ege Dostluk Basketbol Turnuvası bu hafta 26-27-28 Eylül’de Datça’da gerçekleştirilecek. Turnuva hakkında yapılan açıklamada ise şunlar dile getirildi: “Datça Belediyespor ve Datça Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvaya komşu adalar Kos, Kalimnos ile Marmaris ve Denizli Büyükşehir Belediyesi küçük basketbol takımları katılacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında takımlarımız Kalimnos Adası’na gidip turnuvaya katılım sağlamışlardı. Bu sportif etkinlik sayesinde komşu adalarla olan kültürel ve ekonomik ilişkilerimiz de güçleniyor. Eylül ayı sonunda Datça’da düzenlenecek turnuvaya Kalimnos Belediye Başkanı ve Belediye Başkan yardımcılarından oluşan bir heyet de katılıp Datça’yı ziyaret edecek. Üç gün sürecek turnuvada 2020-2011 doğumlu kız ve erkek basketbol takımları karşılaşacak. Sporun birleştirici gücüyle genç yüreklere barış ve kardeşlik tohumları atmayı sürdürmeyi ve turnuvayı uzun yıllar devam ettirmeyi planlıyoruz.”