Datça Belediyesi’nden 'Osman Akın' açıklaması: "Kendisine kapımız her zaman açık"

Muğla Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabını yöneten Osman Akın, sosyal medya hesabından Datça Belediyesi’yle bağlantısının kalmadığını duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Akın, “Az önce Datça Belediyesi ile son bağım koptu. İçim çok rahat, daima ilçeye ve kuruma aldığımdan fazlasını verdim. Ercan Kesal'ın da dediği gibi: 'gece yarısı, ıssız bir tarladan tek başıma geçmiş gibiyim, hayat bu kadar” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt bir açıklama yaptı. Kurt, “Sosyal medyada Datça Belediyesi Basın Sorumlusu Osman Akın'ın yaptığı açıklama sonrası işten çıkarıldığına dair bir algı oluşmuştur. Sayın Osman Akın belediyemizce işten çıkarılmış değil, Ocak 2025 tarihinde kendi isteğiyle emekli olmuştur. Sayın Osman Akın Datça Belediyesine ve Datça'ya 25 yıla yakın bir süre hizmet vermiş, Datça'nın tanıtımına ve kültürüne büyük katkı sağlamış değerli bir personelimiz idi. Sosyal medya alanındaki uzmanlığı ile Datça Belediyesini bir marka haline getirmiş ve bugüne dek pek çok belediyeye de bu alanda eğitim verecek derecede tanınmıştır” dedi.

Kurt, “Emeklilik sürecinde de belediyemizle gönüldaşlık ilişkisi içerisinde sosyal medya hesaplarının yönetimine destek olmuştur. Bundan sonra da deneyimlerinden yararlanmak adına kendisine kapımızın her zaman açık olduğunu ifade etmek isterim. Özetle belediyemizce kimse işten çıkarılmamış, konunun farklı şekilde medyaya aksettirilmesi sonucu gerçeği yansıtmayan bir algı oluşmuştur” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısının, Kemal Kılıçdaroğlu'na Datça'da 10 günlük tatil hediye edileceğini belirtmesi üzerine Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımın altına "Maalesef doluyuz" yazılmıştı. CHP'li Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabını yöneten Osman Akın'ın, bu paylaşımının ardından görevden alındığı iddia edildi.