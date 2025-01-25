Datça'da 19. Açık Kış Yüzme Maratonu gerçekleşti

Türkiye’de kış aylarında düzenli olarak yapılan ilk ve tek açık deniz kış yüzme maratonu, bu yıl ‘Her Kulaç Kuraklığa İlaç’ teması ile gerçekleşti.

Maratona 500 üzerinde yüzücünün katılım gösterdi. Maraton için Yunanistan, İtalya, İngiltere, Mısır, Ukrayna, İspanya, ABD, Suriye, Rusya olmak üzere 9 farklı ülkeden 20 yüzücü katıldı.

Taşlık Plajı’nda düzenlenen 19. Datça Açık Kış Yüzme Maratonu’nun bu yılki teması ’Her Kulaç Kuraklığa İlaç’ sloganıyla iklim değişikliği ve kuraklık problemi olarak belirlendi. Bin 500 metre kısa parkur ve 5 bin metre uzun parkur olarak düzenlenen maraton, 13 kategoride düzenleniyor.

Protokol üyelerinin katıldığı tören ile maraton başlatılırken, izleyiciler de sporculara destek veriyor.