Datça'da 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Datça'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'nın Datça ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının yaklaşık 18 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Deprem, TSİ 9:22'de meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [125.47 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-20
Saat:09:22:23 TSİ
Enlem:35.69583 N
Boylam:26.79278 E
Derinlik:18.21 km
Detay:https://t.co/kUSMm5dBWR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi