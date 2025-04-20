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Datça'da 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Datça'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 20.04.2025 10:03
  • Giriş: 20.04.2025 10:03
  • Güncelleme: 20.04.2025 10:08
Kaynak: Haber Merkezi
Datça'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Muğla'nın Datça ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının yaklaşık 18 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem, TSİ 9:22'de meydana geldi.

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