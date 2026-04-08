Datça'da CHP'li Meclis Üyesi gözaltına alındı

Datça Belediyesi Meclis Üyesi Yüksel Temel, "Kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

  • 08.04.2026 00:36
  • Güncelleme: 08.04.2026 00:39
Kaynak: BİRGÜN EGE
Muğla'nın Datça ilçesinde 7 Nisan'da Datça Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşma yapan CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Temel akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınma gerekçesinin "Kamu görevlisine hakaret" suçlaması olduğu öğrenildi.

Temel'in geceyi emniyette geçireceği öğrenildi.

