Datça'da CHP'li Meclis Üyesi gözaltına alındı
Datça Belediyesi Meclis Üyesi Yüksel Temel, "Kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: BİRGÜN EGE
Muğla'nın Datça ilçesinde 7 Nisan'da Datça Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşma yapan CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Temel akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınma gerekçesinin "Kamu görevlisine hakaret" suçlaması olduğu öğrenildi.
Temel'in geceyi emniyette geçireceği öğrenildi.