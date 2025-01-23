Datça'da engellere kısa bir mola

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilk olan Kısa Mola Merkezleri projesini genişletmeye devam ediyor. Daha önce Menteşe, Fethiye, Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerinde hizmete açılan merkezlerin yeni adresi Datça olacak. Datça’nın ardından Dalaman ve Ortaca ilçelerinde de Kısa Mola Merkezleri kurulması planlanıyor.

Kısa Mola Merkezleri, engelli yakını bulunan vatandaşların, sevdiklerini güvenle emanet edebileceği, profesyonel destek sunan bir alan olarak dikkat çekiyor. Şimdiye kadar 439 aileye 9 bin 172 kez hizmet veren bu merkezler, hem bireylerin sosyal yaşamlarını kolaylaştırıyor hem de ailelere nefes alacak bir zaman dilimi sunuyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatını kolaylaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kısa Mola Merkezleri ile engelli bireylerin ailelerine destek olmaya devam ediyor. Datça’da açılacak olan Kısa Mola Merkezi, Muğla ilinde ikamet eden ve 5 yaş üzeri engelli yakını bulunan ailelere hizmet verecek. Vatandaşların bu merkezlerden daha geniş kapsamda yararlanabilmesi amacıyla hizmet ağı sürekli genişletiliyor. Kısa Mola Merkezleri, ailelerin engelli bireylerini güvenle emanet edebileceği bir ortam sağlayarak sosyal yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

KISA MOLA MERKEZLERİNDEN 493 AİLE FAYDALANDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk olarak Menteşe’de hayata geçirilen Kısa Mola Merkezi, daha sonra Milas, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde de hizmet vermeye başladı. Kısa Mola hizmetinden bugüne kadar Menteşe’de 185 aile 4 bin 209, Milas’ta 73 aile bin 697, Fethiye’de 84 aile 2 bin 191, Marmaris’te 90 aile bin 64, Bodrum’da 7 aile 11 defa olmak üzere toplamda 493 aile 9 bin 172 kez yararlandı.

“ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİNE DESTEK OLAN ÖRNEK PROJE GENİŞLİYOR”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim vaatlerini bir bir hayata geçirerek vatandaşlara verdiği sözleri tutmaya devam ediyor. Aras, bu hizmetin aileler için önemine dikkat çekerek “Menteşe, Milas, Marmaris ve Fethiye’de açtığımız Kısa Mola Merkezlerimizin ailelerimiz için taşıdığı değeri gördük. Bu da bizi projeyi büyütme ve daha fazla kişiye ulaştırma konusunda cesaretlendirdi. Çalışmalarımızı hızla tamamlayarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Bodrum Kısa Mola Merkezi’ni faaliyete geçirdik. Şimdi ise bu önemli hizmeti Datça’ya kazandırarak merkezlerimizin sayısını 31 Ocak’ta 6’ya çıkarıyoruz. Ayrıca, Dalaman ve Ortaca’da da kısa süre içinde yeni Kısa Mola Merkezleri açmayı planlıyoruz” dedi.