Datça'da küçük ve büyük hayvanlarda karantina uygulaması başlatıldı

MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde "mavi dil hastalığı" nedeniyle küçük ve büyükbaş hayvanlarda karantina uygulaması başlatıldı.

Hızırşah Mahallesi'nde bir oğlakta tespit edilen hastalık nedeniyle, ilçe genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş-çıkışı 40 gün süreyle durduruldu.

Oğlakta burun akıntısı fark edilmesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numuneler, laboratuvar analizlerinde mavi dil hastalığı bulgularını ortaya koydu.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Uzmanlar, hastalığın sinekler veya kan emici bitler aracılığıyla bulaştığını belirtirken, insan sağlığı açısından risk taşımadığını ancak hayvan kayıplarına yol açabileceğini ifade etti.

Yetkililer, hayvan sahiplerini dikkatli olmaları yönünde uyararak karantina sürecindeki gelişmelerin yakından takip edileceğini açıkladı.