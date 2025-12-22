Datça'daki sahile vuran balıkların ölüm nedeni kirlilik değilmiş

Mehmet Evren ERSOY/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde sahile vuran balıkların ölüm nedeninin kirlilik olmadığı tespit edildi. Balıkçı teknelerinde ağ ayıklama sırasında ölü küçük balıkların denize bırakılması ve bunların akıntıyla sahile sürüklenmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

İskele Mahallesi Burgaz sahilinde, dün gezintiye çıkan vatandaşlar çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Datça İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Ölü balıklardan numune alan ekipler inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede balıkların ölüm nedeninin kirlilik olmadığı tespit edildi. Toplum sağlığını etkileyecek bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Datça İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, balıkçı teknelerinde ağ ayıklama sırasında ölü küçük balıkların denize bırakılması ve bunların akıntıyla sahile sürüklenmiş olabileceği üzerinde durulduğunu açıkladı. (DHA)

FOTOĞRAFLI