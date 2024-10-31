Datça, öğretmenlerini geri istiyor

Muğla Datça'da öğretmenlerin sürgün edilmesine karşı çıkan Datça Eğitim Hakkı Platformu, “haksız yere verilen sürgün cezalarının durdurulması istedi. Muğla’nın Datça ilçesinde Eğitim Senli öğretmenlerin sürgün edilmesine karşı çıkan, Datça Eğitim Hakkı Platformu “Datça öğretmenlerini geri istiyor” talebiyle topladıkları bin 800 imzayı Muğla Valiliği’ne teslim etti. İmzaların teslim edilmesinin yanı sıra Muğla Sınırsızlık Meydanı’nda bir açıklama gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada, “2024-2025 eğitim öğretim yılının Ekim ayı içerisinde Datça İlçesinde biri 30 diğeri 35 yıllık hizmeti olan iki değerli öğretmen arkadaşımız demokratik, laik ve bilimsel eğitimi savundukları için sürgün edildi. Datça halkı olarak bu haksız karar karşısında meşru hakkımız olan demokratik tepkilerimizi her platformda göstermeye devam ediyoruz. Ne yazık ki Muğla’da son zamanlarda sürgün cezası öğretmenler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Sadece Datça'da 3 ayda 5 öğretmen çeşitli suçlamalarla, iftiralarla, kumpaslarla sürgüne gönderildi. Asıl korkunç olan; ÖNDER İmam Hatipliler Derneği gibi gücünü tarikatlardan alan neye hizmet ettiği şüpheli bu odaklar, anayasa ve Türk milli Eğitim Temel kanununa göre tavır sergileyen bu arkadaşlarımızın geleceği ve meslek hayatı üzerinde etkin rol oynayabiliyor” denildi.

ÖNDER vakfının soruşturmaya dahil ve müdahil olduğu, öğretmenlerin hedef gösterildiği ve yetkili makamlara baskı yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bu suçlamaların hiçbiri sürgün gerekçesi olamaz. Anlaşılan odur ki karar verilmiş geriye kılıf uydurmak kalmıştır” ifadeleri kullanılırken, şu sorular yöneltildi:

-Kitap okumak ve okunmasını tavsiye etmek suç mudur?



-Hakkında herhangi bir mahkeme kararı olmayan bir kitabı sırf yazarından dolayı suç unsuru olarak gösteren bir yasa maddesi var mıdır?



-Bahsi geçen kumpasçı unsur okulda işyeri barışını bozduğu birçok kez idareye bildirilmişken bu öğretmen hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?



-Bu kişi her fırsatta, bakan yardımcısıyla samimi olduğunu ifade ederek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler üzerinde baskı kurmuş mudur?



-Yürütülmekte olan bir soruşturmanın içeriğinden, konunun taraflarından biri olmamasına rağmen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği nasıl haberdar olmuştur?



-Edebiyat Öğretmenine neden Yedi Güzel Adam hakkında olumsuz görüş belirttiniz sorusu sorulmuştur. Yedi Güzel Adam olarak tanımlanan kişilere dair olumsuz görüş belirtmek suç mudur?



-İdari mevzuatta buna dair bir madde var mıdır?”