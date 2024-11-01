Datça, öğretmenlerini geri istiyor

Muğla’nın Datça ilçesinde Eğitim Senli öğretmenlerin sürgün edilmesine karşı çıkan Datça Eğitim Hakkı Platformu, cezaların durdurulması talep etti. Platform, “Datça öğretmenlerini geri istiyor” talebiyle topladıkları 1800 imzayı Muğla Valiliği’ne teslim etti. Muğla Sınırsızlık Meydanı’nda yapılan açıklamada, biri 30 diğeri 35 yıllık hizmeti olan 2 öğretmenin demokratik, laik ve bilimsel eğitimi savundukları için sürgün edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Sadece Datça'da gibi gücünü tarikatlardan alan neye hizmet ettiği şüpheli bu odaklar, Anayasa ve Türk Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre tavır sergileyen bu arkadaşlarımızın geleceği ve meslek hayatı üzerinde etkin rol oynayabiliyor” denildi. ÖNDER vakfının soruşturmaya dahil ve müdahil olduğu, öğretmenlerin hedef gösterildiği ve yetkili makamlara baskı yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bu suçlamaların hiçbiri sürgün gerekçesi olamaz. Anlaşılan karar verilmiş geriye kılıf uydurmak kalmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yöneltilen soruların bir kısmı şöyle:

• Mahkeme kararı olmayan bir kitabı sırf yazarından dolayı suç unsuru olarak gösteren bir yasa maddesi var mıdır?

• Soruşturmanın içeriğinden, konunun taraflarından olan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği nasıl haberdar olmuştur?”