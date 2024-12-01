Datça Yat Limanı’na mahkeme ‘dur’ dedi

Muğla’nın Datça ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanının yanına yapılması planlanan Datça Yat Limanı projesinin iptali için yaşam savunucularının uzun yıllardır mücadelesi sürüyor.

Projeye karşı açılan dava kapsamında Muğla 4. İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Datça Marina A. Ş’nin itirazlarına rağmen bilirkişi raporunun ardından yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karara itiraz yolunun da kapalı olduğu açıklandı.

TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, projenin dolgu ve inşaat çalışmalarının kaçak olarak yapılmasına, bu büyüklükte bir yat limanının denizel sisteme, deniz ve kıyıdaki canlı ekosisteme, Datça’nın en önemli parkı Kentpark ve Ilıca göletine, Taşlık plajına zarar vereceği belirtildi. Raporda ayrıca, Datça’nın güney kıyılarında yapılaşma baskısını artıracağı ve kent dokusunu bozacağı da ifade edildi. Muğla 4. İdare Mahkemesi’nin kararında şu ifadelere yer verildi: “Çevre Kanunu'nu ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine aykırı şekilde düzenlendiği anlaşıldığından dava konusu "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, uyuşmazlığa konu projenin bu haliyle faaliyete geçmesi halinde çevreye olan olumsuz etkisi göz önüne alındığında dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır.”

Davanın avukatlarından Hüseyin Turan BirGün’e yaptığı açıklamada, “İtiraz yolu kapalı olarak verilen yürütmeyi durdurma kararı itiraz yolu olması sevindirici. Neredeyse davayı sonuçlandıracak bir yürütmeyi durdurma kararı. Bundan sonra kesin karar yazımı yakındır ve proje iptal edilecektir. Bilirkişi raporunda bu kadar fazla olumsuz görüş varken tersi bir karar çıkması zaten imkânsızdı. Mahkeme de yüklenici şirketin getirdiği bilirkişi raporuna itibar etmedi. İptal kararından sonra büyük ihtimalle süreç Danıştay’a taşınacak ve Danıştay kararı onaylayacak. Biz Danıştay’dan sonraki süreç için her ihtimali göze alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak ne olursa olsun bu raporu geriye çevirebilecek bir durum yok. Yeni bir ÇED süreci başlatsalar bile yer belli. Rapor ‘Burada olmaz’ diyor. Bu alanda bir proje yapmaları için bütün bilimsel verileri ters yüz etmeleri lazım. Bunu da yapmaları imkânsız” dedi.