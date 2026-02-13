Datça’da Badem Çiçeği Festivali heyecanı

Türkiye’de baharın ilk durağı Datça, pembe ve beyaza boyandı. 2018 yılından bu yana Datça Belediyesi tarafından düzenlenen, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve yarımadanın simgesi haline gelen Datça Badem Çiçeği Festivali, bu yıl 7’nci kez ziyaretçilerini ağırlamak için hazır. 15 Şubat Pazar gününe kadar sürecek olan festival, "yerelden evrensele" uzanan köprüsüyle Türkiye’nin en özgün kış festivali olma unvanını taşıyor. Festivale bu yıl 70 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Festivalin ilk gününde Engelim Olmayın Derneği Müzik ve Dans Grubu, Datça Belediyesi’nin Vurmalı Çalgılar Topluluğu ve Neşeli Patiler Dans Gösterisi sahne aldı. Hemen ardından da Rodos Halk Oyunlar Topluluğu ve Datça Belediyesi’nin sirtaki dans gösterisi ziyaretçilerle buluştu. Akşam saatlerinde ise Ege Türküleri ve Oyunları’nın sahnelendiği Tahsin Duru “Efenin Türküsü” konseri gerçekleşti. Festivalin ikinci gününde de Cümbüş Cemaat konseri gerçekleşecek.

Festivalin ilk gününde katılımcılar standlarını açarak ziyaretçilerle buluşmaya başladı. Hatay’ın Defne İlçesi’nde İpekböceği Yetiştiriciliği ve İpek Dokuma alanında faaliyet gösteren Defne Belediyesi Koza Evi de festivale katılanlar arasında yer aldı. Standı ziyaret eden Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt ile Koza Evi adına katılan Tülay Genç beraber açıklama yaptı.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, “Defne’den buralara kadar geldiniz. Yaşanan büyük bir depremden sonra sizlere elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Böyle zamanlardan sonra bile hayat durmuyor. Datça gibi bir yerde umutlarımızı yeşertmeye, hayallerimizi gerçekleştirmeye çalıştığımız bir Badem Çiçeği Festivali yapıyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutlu olduk. Böylesine değerli ürünlerin burada olması, sizlere bir nebze de olsa katkı sunarak sevincinizi paylaşıyoruz” dedi.

Tülay Genç ise, “Geçen sene de bu sene de bizi davet edip, yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz 2 yıldır buraya geliyoruz. Hem Defne’mizi tanıyoruz hem iplik çekiyoruz hem de burada Badem Çiçeği Festivali’nde var olduğumuzu hissetmeye çalışıyoruz. Çünkü biz asrın felaketini yaşadık ama biz üreterek ayakta kalmak istiyoruz. Geçen yıl tanıştığımız insanlar bu yıl da standımızı ziyaret ediyor ve alışveriş yapıyor. Sizlere teşekkür ediyorum çünkü bizi özel hissettirdiniz” diye konuştu.

HER SENE İLGİ ARTIYOR

Standında el yapımı çantaların satışını yapan Melek Özkara, “Festivalin ilk yılından beri Badem Çiçeği Festivali’ne katılıyorum. Her zamanki gibi çok güzel bir festival olacak. Her sene bir önceki yıldan daha iyi oluyor. Festival her geçen yıl daha fazla bizi mutlu ediyor. Her sene ilgi üstüne koyarak artıyor bunu görebiliyoruz” dedi.

Hatay Dayanışma Kooperatifi adına Badem Çiçeği Festivali’nde stand açan Abidin Akbulut, “Biz festivale ilk defa katılıyoruz. Dayanışma Gönüllüleri olarak 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremden sonra Hatay’da kurulan Hatay Dayanışma Kooperatifi’nin ürünlerini bir grup dayanışma gönüllüsü arkadaş olarak satıyoruz. Festival boyunca burada duracak arkadaşlar tamamen gönüllü bir şekilde destek sunacak. Satışların gelirinin tamamı Hatay’a gidiyor. Kolektif bir çalışma yapmak için buradayız” diye konuştu.

Stand sahiplerinden Melek Çınar da, “Festivale 3 yıldır katılıyorum. Çok keyifli geçiyor ve hep beraber eğleniyoruz. Her mahallede ayrı etkinlik var. Her yıl daha iyi olduğunu görüyorum ve yaşıyorum. Türkiye’nin dört bir yanından festivale geliyorlar. Biz gelenleri gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Onlar burada satılan ürünleri aldığında ve memnun kaldıklarında daha da keyif alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Festivalin ziyaretçilerinden Gülay Bıçak, Badem Çiçeği Festivali için İzmir’den geldik ve bu festivale ilk defa katılıyoruz. Gayet canlı bir hava var ve keyifli bir zaman geçireceğimizi düşünüyoruz” dedi. Ziyaretçilerden Ahmet Raman ise, “12 yıldır Datça’da yaşıyorum. Bu festivalin başlangıcını da biliyorum ve her sene daha güzel oluyor. Datça için çok güzel bir festival. Tüm Datça halkı adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

FESTİVAL KORTEJİ CUMARTESİ GÜNÜ

Bando, davul, zurna, halk oyunları, tahta bacak ve jonglörün de yer alacağı festival korteji cumartesi gününe ertelendi. Kortej, cumartesi günü saat 12.30’da gerçekleşecek. Cumartesi günü ayrıca Datça Kent Konseyi Halk Oyunları Topluluğu, Datça Dans Kulübü, Eskişehir Çiçekli Kadınlar Ritim Grubu, Datça Halk Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları gösterileri olacak. Cumartesi akşam saat 21.30’da da Grup Gündoğarken konseri gerçekleşecek.