Datça’da BirGün’ün 20’nci yaş etkinliği

Gazetemiz BirGün’ün kuruluşunun 20’nci yılı vesilesiyle düzenlenen panel ve etkinlik dizilerine devam ediyor. Muğla Datça’da gerçekleşen ve BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ile Gazeteci-Yazar İsmail Arı’nın katıldığı buluşma yoğun ilgi gördü.

İsmail Arı yaptığı konuşmada, FETÖ’nün yerini Menzil’in aldığını vurguladı. Arı, “Ülkede her kadroya Menzilciler başta olmak üzere farklı cemaatin kadroları yerleştiriliyor. Ancak bu tarikatların tabanda hiçbir karşılığı yok. Sadece nasıl daha çok rant elde edecekler sürekli olarak bunun peşindeler. Bu ülkede kömür çuvalı üretmek bile rant elde etmek için yapılıyor. Yaşanan bütün yoksulluğun sebebi yolsuzluklardır” dedi.

Yaşar Aydın ise toplumsal muhalefetin bir bütün olarak mücadele etmesinin önemini vurguladı. BirGün Gazetesi hakkında da konuşan Aydın, BirGün’ün zorluklarla çıktığını ancak hiçbir zaman ilkelerinden ödün vermediğini söyledi. “Gazetemiz dün de bugün de boyun eğmedi” diyen Aydın, emekten ve halktan yana gazetecilik yaptıklarını ve bunu sürdüreceklerine dikkat çekti. Aydın, sözlerini noktalarken dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.