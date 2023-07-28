Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Datça’da deniz kaplumbağası sahile vurdu

Ajans Haberleri
  • 28.07.2023 13:51
  • Giriş: 28.07.2023 13:51
  • Güncelleme: 28.07.2023 13:51
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Datça’da deniz kaplumbağası sahile vurdu

Muğla’nın Datça ilçesinde nesli tehlike altında bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahilde bulundu.

Datça’da sahilde vatandaşlar hareketsiz halde bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası buldu.

Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde bulunan deniz kaplumbağası bölgeye gelen yetkililer tarafından incelendi.

 Yapılan incelemede deniz kaplumbağasının telef olduğu tespit edildi. Kaplumbağa belediye ekipleri tarafından bölgeden alınarak uygun bir noktaya gömüldü. 

BirGün'e Abone Ol