Datça’da deniz kaplumbağası sahile vurdu

Muğla’nın Datça ilçesinde nesli tehlike altında bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahilde bulundu.

Datça’da sahilde vatandaşlar hareketsiz halde bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası buldu.

Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde bulunan deniz kaplumbağası bölgeye gelen yetkililer tarafından incelendi.

Yapılan incelemede deniz kaplumbağasının telef olduğu tespit edildi. Kaplumbağa belediye ekipleri tarafından bölgeden alınarak uygun bir noktaya gömüldü.