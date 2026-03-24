Datça’da İsmail Arı’nın tutuklanması protesto edildi: İsmail Arı’ya özgürlük

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına tepkiler sürüyor. Muğla Datça’da BirGün Okur İnisiyatifi, Arı’nın tutuklanmasına tepki göstermek için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Berkin Elvan Yontusu önünde yapılan açıklamayı gazeteci Berkay Sağol okudu. Gazetecilerin susmayacağını belirten Sağol, “İnatla, ısrarla anlatmaya, yazmaya devam edeceğiz. Bugün İsmail Arı üzerinden verilen mesaj açıktır: ‘Yolsuzluğu yazmayın, rant düzenini teşhir etmeyin, adaletsizlikleri görünmez kılın.’ Türkiye’de gazetecilik uzun yıllardır baskılarla, davalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla sınanıyor. Çünkü gazetecilik, bu topraklarda yalnızca bir meslek değil; halkın sesi olma mücadelesidir. BirGün Gazetesi de bu mücadelenin bir parçasıdır. Kurulduğu günden bu yana sermayenin değil halkın yanında duran, karanlığı değil gerçeği büyüten, suskunluğu değil sözü çoğaltan bir gazetecilik anlayışını temsil etmektedir. Bizler, bu gazetenin çalışanları olarak, yalnızca haber yapmıyoruz; halkın bilme hakkını savunuyoruz. İsmail Arı’nın hedef alınmasının nedeni de tam olarak budur” dedi.

HUKUKSUZLUĞUN TAM KARŞISINDA OLACAĞIZ

Sağol şunları ifade etti: “İsmail yolsuzluk dosyası haberleri yapmasın, depremde yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı haksızlığı görmezden gelsin, kamu kaynaklarıyla semiren tarikat-cemaat-vakıf karanlığını yazmasın isteniyor. Arkadaşımız İsmail’in tutuklanmasının tek bir nedeni var, halkına ve mesleğine duyduğu sorumlulukla hakikatin peşinden gitmesi… Hiçbir baskı ve gözdağı bildiğimiz yoldan gitmemize engel olamaz. BirGün Gazetesi’nin her bir çalışanı ve her bir meslektaşımız ve yurttaşlar, Arı’ya yönelik haksız hukuksuz tutuma karşı duracaktır. İsmail tutuklanmadan önce okurlarına, dostlarına gönderdiği mesajda şunları söylemişti. ‘Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin yanında olun’ demişti. Evet, İsmail’in de dediği gibi, tek suçu bu ülkede gazetecilik yapmak. Bizler meslektaşları olarak İsmail’in yanında, bu hukuksuzluğun tam karşısında olacağız. Kamuoyuna sesleniyoruz, haber hakkınız için bu hukuksuzluğa tepki gösterin. BirGün çalışanları olarak bir kez daha ilan ediyoruz: Hiçbir baskı, hiçbir tehdit, hiçbir gözdağı bizi bildiğimiz yoldan döndüremez. Bu hukuksuz tutukluluğa derhal son verin. Meslektaşımız İsmail Arı’yı serbest bırakın. Ve buradan kamuoyuna çağrımızdır: Haber hakkına sahip çıkın. Gerçeğin susturulmasına izin vermeyin. Bu karanlığı dayanışmayla aşacağız. Susmayacağız, yazmaya devam edeceğiz. İsmail Arı’ya özgürlük. Gazetecilik suç değildir.”