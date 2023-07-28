Datça’da otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Muğla’nın Datça ilçesinde, minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Sanayi Kavşağı’nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de kaza dolayısıyla araç trafiğinin yoğunlaştığı yolda bir başka kazanın yaşanmaması için önlem alırken, araçların çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.