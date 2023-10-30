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Datça’da trafik kazası: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 30.10.2023 10:29
  • Giriş: 30.10.2023 10:29
  • Güncelleme: 30.10.2023 10:29
Kaynak: İHA
Datça’da trafik kazası: 5 yaralı

Muğla’nın Datça ilçesinde şarampole devrilen araçtaki üçü çocuk beş kişi yaralandı.

Kaza, Datça Emecik Mahallesi, Balıkaşıran mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. M.G. (41) idaresindeki araç, Marmaris istikametinden Datça istikametine seyir halinde iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.G.(41) ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.G.(36), H.G.(7), A.G.(10) ve H.G.(6 Aylık) isimli şahıslar yaralanarak Marmaris Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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