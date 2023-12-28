Datça’da yaralı bulunan Tilki tedaviye alındı

Muğla’nın Datça ilçesinde arka ayaklarından yaralı vaziyette bulunan Tilki, ekipler Doğa Koruma Milli Parklar Datça şefliği ekibi tarafından hayvan hastanesinde tedaviye alındı.

Doğa Koruma Milli Parklar Datça şefliği sorumluluk sahasında Sındı Mahallesi Zeytincik Mevkiinde arka bacakları yaralı olarak bulunan Tilki, şeflik personellerinin dikkatli çalışmalarının neticesi bulunduğu yerden alınarak tedavisi için hızlı bir şekilde Veteriner hekime nakli yapılarak tedavi altına alındı.

Yaralı tilkinin çekilen filminde arka ayaklarından yaralı olduğu ortaya çıktı. Müşahade altında tutulan Tikinin durumunun stabil hale getirilerek izlendiği açıklandı. Datça DKMP Şefliği, bu sürece katkısı olan tüm gönüllü hayvan severlere teşekkür etti.