Datça’da yaşamı savunanlar kazandı

Yaşam savunucuları Datça Yat Limanı’na karşı sürdürdüğü mücadeleyi kazandı. “ÇED Olumlu” kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

Projeye karşı açılan dava kapsamında Muğla 4. İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Datça Marina A. Ş’nin itirazlarına rağmen bilirkişi raporunun ardından önce yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Sonrasında da Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı iptal edildi.

Mahkeme kararında “ÇED olumlu kararının hukuka uygun olmadığına, projenin çevresel etkilerinin yeterince değerlendirilmediğine, trafik, denizcilik, biyoloji ve ekoloji açısından ciddi eksiklikler olduğuna karar vererek ÇED olumlu kararı iptal edildi” denildi. Bilirkişi raporunda “Projeyle mevcut faunanın zarar görmesi muhtemel. Planın doğal ekosistemin kısmen tahrip olabileceği ihtimalini düşündürmekte. Bölge deniz çayırlarının, deniz kaplumbağaları ile fokların beslenme ve gezinti alanı” denildi.