Datça’da yollar yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça’da kent içi ulaşımın daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla kapsamlı bir yatırım programı yürütüyor. Toplam 300 milyon TL’lik yatırım çerçevesinde, Datça Çevre Yolu başta olmak üzere ilçe genelinde yol, altyapı ve üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Datça Çevre Yolu güzergâhında 91 milyon 112 bin TL’lik yatırımla başlatılan çalışmalar kapsamında 7 bin metrelik hat üzerinde yağmursuyu altyapı imalatları, zemin iyileştirme uygulamaları, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Datça Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda 15 bin metrelik muhtelif yollarda mevcut asfalt tabakasının söküm işlemleri devam ediyor. Söküm çalışmalarının tamamlandığı güzergâhlarda ise sıcak asfalt serim çalışmalarına geçildi. Büyükşehir Belediyesi, Datça genelinde yürüttüğü bu yatırımlarla hem ulaşım konforunu artırmayı hem de ilçenin altyapı ihtiyaçlarına uzun vadeli çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Datça Reşadiye Mahallesi Muhtarı Baran Akyüz, yürütülen yol çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Muğla Büyükşehir Belediyemizin Datça’da başlattığı yol çalışmaları, Datça’mız için son derece önemli çalışmalardır. Yollarımızın durumu kötüydü ve yenilenmesi gerekiyordu. Turizm cenneti Datça’mızın, yapılan bu çalışmalarla birlikte daha güvenli ve daha konforlu bir hale geleceğine inanıyorum.”

YATIRIM DATÇA’YA DEĞER KATACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 4. Bölge Dairesi Başkanı Didem Ünal, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın göreve geldiği günden bu yana yaptığı saha gezilerinde Datça’mızda ihtiyaç olarak tespit ettiği bu yatırımın Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu yatırım, hem Datça’da yaşayan vatandaşlarımıza hem de ilçemize gelen misafirlerimize konfor sağlayacaktır. Datça’ya değer katacak olan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Süleyman Soydemir, Datça’da yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “300 milyon TL’lik yatırımımız kapsamında Datça Çevre Yolu’nda çalışmalarımıza başladık. İçme suyu, yağmursuyu ve diğer altyapı kurumlarıyla koordineli şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje kapsamında 91 milyon 112 bin TL’lik bir yatırım gerçekleştireceğiz. Ayrıca, Datça Belediyesi ile yaptığımız protokol doğrultusunda 15 bin metrelik muhtelif yolların yapımını da planlıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında toplam 52 bin metre yol yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, “Datça ilçemizde 300 milyon TL’lik yatırımın çalışmaları başladı. Sezon öncesinde bu yolların tamamlanmasını planlıyoruz. İlçemizde bazı ana arterlerde uzun yıllardır süren bozukluklar bulunuyordu. Bu çalışmalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın ‘küçük şehir–büyük şehir ayrımı yapmadan hizmet ediyoruz’ sözünün somut bir göstergesidir. 300 milyon TL’lik yatırım, Türkiye’nin mevcut ekonomik şartları düşünüldüğünde kolay bir yatırım değildir. En büyük şansımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu tür konularda çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemesidir” diye konuştu.

“DATÇA’NIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça’nın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek kalıcı çözümler ürettiklerini vurguladı. Aras, “Datça’mız doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle Muğla’mızın en özel ilçelerinden biri. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak, Datça’da yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, ilçemize gelen misafirlerimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sunan yatırımları hayata geçiriyoruz. İl genelinde uygulamaya aldığımız yol yapım çalışmalarında, bugüne kadar 2 milyar 272 milyon 422 bin TL’lik yatırımla hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım hizmetine erişmesini amaçlıyoruz. Amacımız, insan odaklı, çevreyle uyumlu ve yaşam kalitesi yüksek kentler inşa etmek. Küçükşehir-Büyükşehir ilçe ayrımı yapmadan, Muğla’nın her noktasına eşit ve adil hizmet götürme anlayışıyla çalışıyoruz. Datça’mıza kazandırdığımız bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.