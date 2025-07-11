Datça’daki yaban eşekleri doğaya salındı

Muğla Valiliği’nin Datça-Marmaris hattında yaşayan yaban eşeklerinin toplanmasına yönelik kararı sonrası, hayvan hakkı savunucuları, Datça Belediyesi önünde toplanarak yaşananlara tepki göstermişti. Datça Belediyesi tarafından bayıltarak toplanan 6 yaban eşeği doğaya geri bırakıldı.

Datça Belediyesi 18 Haziran 2025 tarihinden beri belediye tarafından bakımları sağlanan 6 yaban eşeğinin bugün itibarıyla doğaya salındığını duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, belediye veteriner hekimi tarafından eşeklerin yaban hayvanı olduğu ve sahiplendirilmelerinin güvenlik açısından da uygun olmadığını tutanak altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Belediyemiz tarafından 4 Temmuz 2025 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne yazılan yazıda eşeklerin veteriner hekim raporu doğrultusunda ve kurul kararında yer alan yasal prosedüre uyularak serbest bırakılacağı bildirilmiştir. Bu doğrultuda, ekiplerimizin refakatiyle, Kent Konseyi ve veteriner gözetiminde transfer ve salınma işlemi sorunsuz şekilde tamamlanmış, biri hamile 6 eşek, ana yoldan uzak ve su kaynağının bulunduğu doğal ortamlarına sağlıklı bir şekilde bırakılmışlardır” denildi.