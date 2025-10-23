Datça’dan Bodrum’a tüm engeller aşılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ikamet eden en az yüzde 40 engel oranına sahip ve toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan yurttaşlara yönelik engelli nakil hizmetini aralıksız sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi özel donanımlı 8 engelli nakil aracı ve alanında uzman ekipleriyle engelli bireylerin sağlık kuruluşları, bankalar, noterler, tamirat hizmeti veren işletmeler, gönüllü kuruluşlar ve sosyal etkinlik merkezlerine ulaşımını ücretsiz olarak sağlıyor.

Bugüne kadar bu hizmetten 32 bin 187 özel gereksinimli yurttaş yararlandı. Bu kapsamda, il genelinde yaşayan özel gereksinimli bireyler evlerinden alınarak işlemlerini tamamladıktan sonra yeniden güvenli bir şekilde evlerine bırakılıyor.

4 yıldır engelli nakil hizmetinden yararlandığını söyleyen Anne Nargül Oğuz, “Büyükşehir Belediyemizin engelli nakil hizmetinden çok memnunuz. İstediğimiz zaman Büyükşehir Belediyemize ulaşabiliyoruz ve onlar da her konuda bize yardımcı oluyorlar. Bir arkadaşımın önerisiyle bu hizmetten haberdar oldum. Hastaneye randevu aldığımda aynı zamanda Büyükşehir Belediyemizden de nakil için randevu alıyorum. Gayet konforlu bir ulaşım sağlıyorlar” dedi.

Annesi özel gereksinimli olan Deniz Olgunman ise, “Engelli nakil aracıyla Datça’dan Menteşe’ye hastaneye geliyoruz. Bu araçlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu en iyi hizmetlerden biri. 4 yıldır bu imkândan yararlanıyoruz. Datça’dan çok rahat bir şekilde gidip geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Engelli nakil aracı hizmetinden yararlanan İdris Özdemir ise, “66 yaşından böyle bir hizmet görmedim. Büyükşehir görevlileri evimizden alıp yine evimize bırakıyorlar. Bundan iyisini bulamayız. Bu hizmet olmasaydı Datça’dan Menteşe’ye otobüsle gidip gelmemiz gerekecekti. Engelli nakil hizmeti sayesinde ulaşımımızı rahat bir şekilde sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZEL BİREYLERİN YAŞAMINA DOKUNULUYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı şu ifadeleri kullandı: “13 ilçemizde görev yapan 8 donanımlı engelli nakil araçlarımız ve alanında uzman ekibimiz, özel bireylerimizin yanında. Bu hizmetimiz ile vatandaşlarımızı evlerinden alarak sağlık kuruluşlarının yanı sıra banka, noter gibi resmi işlemleri için güvenli bir şekilde gidecekleri yere götürüyoruz. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarına dokunabilmek, yaşam kalitelerini artırmak ve kent yaşamına aktif katılımlarını desteklemek amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Bu çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızda kimsenin kendini yalnız hissetmediği, herkesin eşit, adil ve erişilebilir bir şehirde yaşadığı düzeni kurmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri olan engelli nakil hizmetimiz ile vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor, kent yaşamına eşit şekilde katılmalarını sağlıyoruz. Engelli nakil hizmetimiz dayanışmanın, empati ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biridir. Bunun yanında, Kısa Mola Merkezlerimiz, engelsiz plajlarımız, erişilebilir kent düzenlemelerimiz, evde bakım desteklerimiz ve sosyal etkinliklerimizle özel bireylerimizin her zaman yanındayız. Tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.