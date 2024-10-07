Datçalı kadınlar ilk oyunlarını sergiledi

Datça Kadın Platformu bünyesinde bir araya gelerek kurulan Datça Feminist Tiyatro Kolektifi, ilk oyunlarını Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde sergiledi. Kadınlar, Dario Fo ve Franca Rame'nin ‘Kadın Oyunları’ndan Kadriye Bakşi tarafından uyarlanan ve yönetilen bir seçki ile sahne aldı. Aynı oyunlar 17 Ekim 2024 günü saat 20.00’de Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde farklı oyuncu kadrosu ve farklı yorumla tekrar sahnelenecek.

Datça Feminist Tiyatro Kolektifi’nden Hale Karlıtepe, “Datça Kadın Platformu'ndan bir grup kadın, kadınlar sözlerini söylesin diye tiyatro yapmak için büyük bir heyecanla yola çıktık. İstedik ki hayatın içinde söylenemeyen kadın sözlerini dile getirelim. Maceramız 21 Şubat 2024 de Kadriye'nin ‘Haydi kimler geliyor benimle? demesiyle başladı. İyi ki de yapmış o çağrıyı. Her birimiz içimizde hep yaşattığımız o minik kız çocuğunun heyecanı ve hevesiyle koşarak gittik yanına. Bu bebeği önce hep birlikte doğurduk, sonra da öpe koklaya el birliğiyle büyüttük. Yazın o cehennem sıcaklarında bile yılmadık. Evde misafirimizi bıraktık yine gittik çalıştık. Asla vazgeçmedik, pes etmedik. Bir kadının eğer isterse aşamayacağı hiçbir engel olmayacağını tutkumuzla, azmimizle, disiplinli çalışmamızla bir kez daha kanıtladık” dedi.

Karlıtepe, “İlk başladığımız günden bu yana kendimizce öyle çok yol kat ettik, öyle dağları aşıp geldik ki izleyicinin karşısına. Bu akşam seyirciden aldığımız çok güzel geri dönüşler bize daha da güç verdi, motive etti. Bizi yalnız bırakmayarak bu akşamın heyecanını bizimle paylaşan Datça izleyicisine çok teşekkür ediyoruz. Salonun kapasitesi gelen izleyici sayısına yetmediği için kapıdan geri dönmek zorunda kalanlar oldu. Onları da 17 Ekim'de bekliyoruz” diye konuştu.