Datçalılar öğretmenlerine sahip çıkıyor

Proje okullarında görev yapan binlerce öğretmenin kadro dışı bırakılarak sürgün edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Muğla Datça’da bulunan Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi’nde de toplam 14 kadrolu öğretmen bulunurken 4’ü norm fazlası oldu. Datçalılar Berkin Elvan Anıtı önünde bir araya gelerek sürgün edilen öğretmenlerine destek açıklaması yaptı.

Eğitim Sen Datça Temsilcisi Seyran Sakarya, atamaların yandaş sendikaların hazırladığı listelerle, okul müdürleri, milli eğitim müdürlerinin referansı, dostluk, akrabalık temel alınarak yapıldığını vurguladı. Sakarya, “Proje okullarında öğretmen ve yönetici atamaları uzun süredir siyasi sadakatin belirleyici olduğu bilinmektedir. 2025 yılı atamaları da bu tabloyu değiştirmemiştir. Yüzlerce nitelikli ve deneyimli öğretmen ve eğitim yöneticisi hak ettikleri halde ‘Bakanlık takdiri’ sonucunda proje okullarına atanmamıştır. Bu durum, sadece kişisel mağduriyetler yaratmakla kalmamakta; aynı zamanda eğitimin niteliğini doğrudan etkilemektedir” dedi.

Eğitimde eşitlik, bilimsel yaklaşım ve adalet için mücadelelerinin süreceğini açıklayan Sakarya, talepleri şu şekilde sıraladı:

“-Proje okullarının belirlenmesi bağımsız ve liyakat esaslı komisyonlarca yapılmalıdır.

-Öğretmen ve yönetici atamaları şeffaf, denetlenebilir ve somut kriterlere dayalı olmalıdır.

-Hizmet puanı ve mesleki deneyim gibi objektif ölçütler esas alınmalıdır.

-Proje okullarına yapılan atamalarda tüm yetkinin bakana verilmesi uygulamasına son verilmelidir.

-Proje okuluna atanan öğretmenlerin yer değiştirme hakkı yalnızca diğer proje okulları ile sınırlandırılmamalı, genel tayin sistemi içinde değerlendirilebilmelidir.”