Datça’ya gündüz bakımevi kazandırılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin gündüz bakımevi projesi kent genelinde büyüyor. Seydikemer’de hizmete açılan gündüz bakımevinin ardından Datça’da da yeni bir gündüz bakımevi için yapım süreci başlatıldı. Proje kapsamında yer teslimi gerçekleştirildi. Datça’da hayata geçirilecek gündüz bakımevinin yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Tesis, tamamlandığında toplam 40 öğrenciye hizmet verecek.

Bodrum, zemin ve 1. kattan oluşacak yapı; zemin ve 1. katta idari birimler ile 40 öğrenci kapasiteli iki sınıf, bodrum katta ise yemekhane ve teknik hacimleri içerecek şekilde projelendirildi. Betonarme yapı tipinde inşa edilecek gündüz bakımevi, toplam 296 metrekare yapı alanına sahip olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Datça’da okul öncesi eğitim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Etüt ve Projeler Daire Başkanı Münevver Tetik yapı hakkında teknik detayları paylaşarak şunları dile getirdi: “ Öncelikle, yapılacak olan kreş projesini hazırlayan ve alanın 10 yıllığına Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesini sağlayan Datça Belediyemize teşekkür ediyoruz. İlçe belediyemizle beraber projelendirmemizle birlikte ihalemiz de yapıldı. Parselimiz 350 metrekare genişliğinde olup yapımız 296 metrekare kapalı alana sahip olacaktır. 40 kişilik öğrenci kapasitesiyle yapılacak olan binamızda bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Yapının tasarımı mevcuttaki kotlar da göz önüne alınarak her yerden ulaşım sağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

“DATÇA’DA KREŞ PROJESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR”

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, anne ve çocuklara yönelik önemli bir ihtiyaç olan kreş sorununa çözüm üretildiğini belirterek şunları söyledi: “Anne ve çocuklar için uzun süredir dile getirdiğimiz bir kreş ihtiyacımız vardı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın her fırsatta vurguladığı ‘büyükşehir–küçükşehir ayrımı yok’ anlayışı doğrultusunda bu projemiz hayata geçiriliyor. Datçamızda altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. MUSKİ’nin ve Muğla Büyükşehir Belediyemizin yatırımları Datça’mızda sürüyor. En kısa sürede kreşimizin de temelini atmayı hedefliyoruz.”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gündüz bakımevlerinin çocukların gelişimi kadar ailelerin sosyal ve ekonomik yaşamına da doğrudan katkı sunduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Çocuklarımızın güvenilir, nitelikli ve çağdaş eğitim ortamlarında büyüdüğü; ailelerimizin, özellikle de annelerimizin sosyal ve iş hayatına daha güçlü katılım sağladığı bir Muğla için çalışıyoruz. Görev süremiz boyunca Yatağan’da, Bodrum’da iki gündüz bakımevi, Ortaca ve Seydikemer’de gündüz bakımevlerini hizmete açtık. Ula, Datça ve Kavaklıdere’de gündüz bakımevi için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra Köyceğiz, Milas ve Ortaca ilçelerimizde de gündüz bakımevi projelerimizi hayata geçirmek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, her çocuğun eşit koşullarda eğitime erişebildiği, ailelerin yaşamını kolaylaştıran sosyal yatırımları kararlılıkla artırmaya devam edeceğiz.”