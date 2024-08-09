Date ne demek? Date çıkmak anlamı nedir? İngilizce date çıkmak anlamı ne demek?

Date ne demek, date çıkmak anlamı nedir sorusu günlük hayatta bu kelime ve kavram ile karşılaşanlar tarafından araştırılıyor. İngilizce olan date kelimesinin İngilizcedeki karşılığı da taşıdığı anlamdan daha farklı kullanılabiliyor. Dilin akışkan yapısı gereği kelimeler zaman içinde ilk kullanıldığı anlamdan daha farklı anlamlara gelecek şekilde günlük yaşamda kullanılabiliyor. Bunlardan biri olan date, date çıkmak kelimeleri bu kelimelerle ilk defa karşılaşanlar için anlamını öğrenmek zor olabiliyor. Peki, Date ne demek? Date çıkmak anlamı nedir? İngilizce date çıkmak anlamı ne demek?

DATE NE DEMEK?

İngilizce olan date kelimesi Türkçe anlamı, Türkçesi sözlükte şu anlama gelmektedir:

Tarih

Randevu/Randevuya çıkmak

Biriyle görüşmek

DATE ÇIKMAK ANLAMI NEDİR?

"Date çıkmak" kelimesi günlük yaşantıda "Birisiyle randevuya çıkmak, flörtleşmek için bir kişiyle buluşmak" anlamına gelmektedir.

"Date çıkmak" kelimesinin kullanımı esasında yanlıştır. Date kelimesi "biriyle görüşmek, randevuya çıkmak" anlamını kendi başına taşırken devamında kullanılan "çıkmak" kelimesi anlatım bozukluğuna sebep olur.

İngilizce date çıkmak anlamı ne demek?

İngilizce date çıkmak anlamı Türkçede flört etmek, flörtleşmek ya da romantik bir amaçla biriyle gerçekleştirilen buluşma demektir.