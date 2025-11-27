Dava açıldı: Doğukan Çep, Sinan Ateş cinayetinden önce Darıca’da restoran basmış!

Sinan Ateş cinayetinin organizatörü Doğukan Çep ile, Ateş’i öldüren Eray Özyağcı, cinayetten 3 ay kadar önce Gebze Darıca’da bir restoranı bastı.

Saldırı esnasında kar maskesi takan Çep ile yanındaki bir diğer saldırgan çok sayıda kişiyi yaraladı. Çep’in, bir tahsilat için karıştığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

7 kişi hakkında Gebze Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

TETİKÇİYE DE DAVA

Yürütülen soruşturma sonrası Yusuf Türker, Gülay Özcan, Nurgül Şahin, Ramazan Çınar ve Ali Tosun şikâyetçi olarak iddianamede yer aldı. Abdulkadir Gündoğdu, Doğukan Çep, Enes Eroğlu, Eray Özyağcı, Fatih Gökçek, Süleyman Boğaz ve Turgut Boğaz ise haklarında dava açılan isimler oldu.

11 Kasım’da hazırlanan iddianame Gebze Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, olay 11 Ekim 2002 akşamı saat 21.30 sıralarında yaşandı.

Darıca’ya bağlı Bayramoğlu’nda Ali Tosun’a ait balık restoranı silahlı iki kişinin baskınına uğradı. Saldırganların hedefinde Ali Tosun yer alıyordu.

Ancak, kar maskeli bir biçimde restoranı basan Doğukan Çep ile Abdulkadir Gündoğdu, Ali Tosun’un da masada olduğunu düşünerek silahlarını ateşledi.

ARACI ATEŞ’İN TETİKÇİSİ KULLANMIŞ

İki saldırgan art arda silahlarını ateşledikten sonra, geldikleri araçla olay yerinde kaçtı.

Çep ve Gündoğdu’yu, saldırıyı gerçekleştirdikleri restorana getiren aracın şoför koltuğunda Sinan Ateş’i öldüren Eray Özyağcı oturuyordu.

Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş 31 Aralık 2022 günü Ankara Çankaya'da sokak ortasında öldürülmüştü.

ATEŞ CİNAYETİNİN ARDINDAN YAKALANDILAR

Restoran baskınında hedef Ali Tosun olmasına karşın, mekânda bulunan Gülay Özcan, Nurgül Şahin ile Ramazan Çınar çeşitli yerlerinden yaralandı.

Restoran baskını sonrası ne silahlı saldırıyı gerçekleştiren Doğukan Çep ile Abdulkadir Gündoğdu ne de Eray Özyağcı yakalanamadı.

Bu üç isimden ikisi, Çep ve Özyağcı, Sinan Ateş cinayeti sonrası yakalanınca Gebze’deki restoran baskınına ilişkin soruşturma da başlamış oldu.

DOĞUKAN ÇEP'TEN, TAHSİLAT İŞİ

7 sanığa yönelik hazırlanan iddianameye göre, Doğukan Çep’in doğrudan rol aldığı silahlı saldırının gerisinde, bir ‘tahsilat’ sorunu olduğu ortaya çıktı.

Naylon fatura işi yapan Ali Tosun ile Enes Eroğlu arasındaki fatura ticaretinden çıkan alacak-verecek anlaşmazlığının çözümü için devreye Doğukan Çep girdi.

Sanıklardan Turgut Boğaz’ın Özbek asıllı kadın arkadaşı, saldırının yapılacağı restorana gönderildi.

Bu kişi, Ali Tosun’un bulunduğu masanın fotoğrafını çekip Boğaz’a gönderdi. Boğaz da anılan kareyi Çep’e gönderdi.

Ancak bu esnada Tosun, restoranın üst katında bulunan kendisine ait otele çıktı.

Saldırganlar da, Tosun’un de masada olduğunu düşünerek silahlarını ateşledi. Ancak yanlış kişileri vurdular.