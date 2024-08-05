Dava açıldı: Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Beykoz'da ölümlü kazaya karışan Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında dava açıldı. İddianemede, Fatma Kerem Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İlk duruşma 30 Ekim tarihinde görülecek.

Beykoz'da 9 Temmuz'da meydana gelen kazada 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne sebebiyet veren Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında dava açıldı.

Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi.

Fatma Zehra Kınık'ın yargılanacağı davada ilk duruşma 30 Ekim tarihinde görülecek.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianemede, Fatma Kerem Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Kavacık Mahallesi FSM Caddesi'nde 9 Temmuz'da Fatma Zehra Kınık Demir yönetimindeki 34 FKJ 390 plakalı araç, Baki Sokağı'nda caddeye çıktığı sırada Rüzgarlıbahçe yönüne giden Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarpmıştı.

Motosikletteki sürücü ile arkasındaki Batın Barlas Çeki yaralanmış, kaldırımda yürüyen E.Ü. ve M.K. de savrulan motosikletin çarpması sonucu yere düşmüştü.

Kazanın ardından gözaltına alınan iki sürücü, emniyetteki işlemleri sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Sürücüler, savcılıktaki ifadelerinin ardından, yüzde 50 kusurlu bulunmaları nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilmişti.

Mahkeme, her iki sürücüyü, yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atmayı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dosyayla ilgili henüz bir bilgisinin olmadığını söyleyerek, "Hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur" demişti.