Dava burada bitmeyecek

Yusuf İRİS

Artvin’in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011’de AKP mitingi öncesinde polisin sıktığı biber gazından etkilenerek yaşamını yitiren devrimci öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüyle ilgili açılan davada polislerin beraatının istenmesine tepkiler sürüyor. Dün Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Lokumcu’nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin tutuksuz yargılandığı davada savcı, polislerin beraatını istedi. Mahkeme heyeti, avukatların savcısının mütaalasına karşı savunmada bulunmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 6 Eylül’e erteledi.

Duruşmanın ardından Adliye’nin önünde yapılan açıklamada, “Halkın hukuka olan inancı ve bu topraklarda bir yurttaş olarak insanca yaşamaya olan iddiasının devamı açısından son derece kritiktir. Geciken adalete, insanların vicdanını yaraladığı kanattığı bir yerde ifade etmek istiyoruz ki bu dava alelade bir dava değil, memleketin geleceğine olan inançla ilgili bir davadır. Bu dava sonuçlanacak. Bu topraklarda Metin Lokumcu’nun kafasındaki düşünceler ve idealler yaşayacak” denildi.

VİCDANIMIZLA DALGA GEÇİLDİ

Savcının mütalaasının 13 yıl önceki kararla aynı olduğunu söyleyen Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu, babasının kalbindeki rahatsızlıktan dolayı öldüğünün ileri sürüldüğünü söyledi. Lokumcu, “13 kişiye beraat istediler. Bu siyasi bir sonuç olabilir ama o zaman mütalaayı da ona uygun yazsaydınız. Bizim aklımızla, vicdanımızla dalga geçmeselerdi. Biz 2 senedir mücadele veriyoruz. Ceza verilseydi en azından ona şaşırabilirdim. İnatla babamın herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığını o gün orada ölmesinin sebebinin biber gazı ve kimyasal gaz olduğunu, gazın fazla kullanıldığını, şiddet uygulandığı da öldüğünü anlatacağız” dedi.

TÜM YOLLARI ZORLAYACAĞIZ

Davanın avukatlarından Oya Meriç Eyüboğlu duruşmanın ardından yaptığı açıklamada “Lokumcu’nun öldürülmesinin üzerinden 13 yıl 11 gün geçti. 9 yıl 5 ay sonra iddianame düzenlendi, savcının mütalaa hazırlaması gerekirdi” diye konuştu. Eyüboğlu açıklamasında şunları söyledi: “Duruşmada karşımıza çıkan mütalaa, 31 Mayıs’ta Hopa’da basın açıklamasına katılanlara açılan davanın iddianamesi. Bunca tanık dinlendi, belge araştırıldı, pek çok şey sunduk hiçbirini okumamıştı. Bütün sanıklar yönünden beraat kararı verilmesini talep etti. O zaman bu dava niye açıldı? Bir dava açtık bir yargılama yaptık demek için mi? Karar malumun ilanı da olsa bu kadar uzun yıllardan bu kadar mücadeleden geldiğimiz bu noktayı elbette bırakmayacağız. Metin Lokumcu davası burada bitmeyecek. Bütün hukuk yollarını zorlamaya devam edeceğiz.”