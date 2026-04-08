Dava çöktükçe baskılar artıyor

Baskı otobanında vites artıran iktidar dur durak bilmiyor. İBB Davası’ndan istediğini alamayan Saray yönetiminin belediyelere yönelik operasyonlarının son adresi CHP’li Üsküdar Belediyesi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi’ne yönelik “yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük” iddialarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye yöneticileri ve müteahhitlerin de aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Hiçbir hizmet cezasız kalmıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Üsküdar Belediye binası içerisinde bulunan ve Belediye iştiraki olan Kent A.Ş.’ye yönelik “yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük” iddialarıyla operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul ve Yalova’da 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Başsavcılık açıklamasında, "Kent A.Ş. üzerinden yürütüldüğü öne sürülen sistemde müteahhitlerle yapılan görüşmelere göre ruhsat süreçlerinin yönlendirildiği ve işlemlerin “renklendirme” yöntemiyle belirlendiği" iddialarına yer verildi.

BU İDDİALAR DOĞRULANMIYOR

Gazeteci İsmail Saymaz, soruşturmada adı geçen Kent A.Ş.’nin belediye içindeki konumuna ilişkin iddiaları Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a sordu. Dedetaş, şirketin daha önce kurulduğunu ve kendi dönemlerinden önce belediye bünyesinde bulunduğunu söyledi. Kent A.Ş.’yi belediye içinden başka bir binaya taşıdıklarını belirten Dedetaş, şirketin imar birimi içinde özel olarak bir oda ile konumlandırıldığı iddiasını da kabul etmedi. Dedetaş, bu konuda şu ifadeleri kullandı: “Kent A.Ş., tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin KİPTAŞ şirketi gibi, onun Üsküdar’daki bir benzeri. Burada kentsel dönüşüm işleri yapmak üzere bizden önce kurulmuş bir şirket. Bu bizden önce zaten belediyenin içindeydi. Biz bunu belediyenin dışına çıkardık. Yani yeni taşınmışlar. İmar Şube’yle Kent A.Ş. işleri birbirine karışmasın, bundan ötürü herhangi bir itham ya da zan meydana gelmesin diye biz Kent A.Ş.’yi alıp başka bir binaya taşıdık.

Dedetaş, şu ifadeleri kullandı: “Böyle bir şey olacağına hiçbir şekilde ihtimal vermiyorum. Ama altta memur, amir, birileri bir suça karışmış mıdır, onu bilemem. Ben kesinlikle böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Zaten bugüne kadar 6 tane müfettiş, 2 tane Sayıştay soruşturması geçirdik.” Dedetaş, göreve geldikten sonra belediye birimlerini gezerek eski uygulamalara son verilmesi yönünde açık uyarı yaptığını da anlattı. Saymaz’ın aktarımına göre, özellikle imar ve ruhsat süreçlerinde bağış alınmasına yönelik eski alışkanlıkların yasaklandığını söyledi.

ALGI OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Üsküdar Belediyesi de aralarında Kent. A.Ş yöneticilerinin de bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Belediyemizin iştirak şirketi Kentaş üzerinden usulsüz kazanç sağlandığı, yetkisiz kişilerin karar süreçlerine müdahil olduğu ve kamu görevlilerinin bu doğrultuda hareket ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Üsküdar Belediyesi’nin hiçbir birimi veya iştirak şirketi, hukuka aykırı bir faaliyetin içinde yer alamaz ve almamıştır" denildi.

Öte yandan şafak operasyonunun ardından basına servis edilen balya balya para görüntüleri büyük tartışma yaratmıştı. Paranın asıl sahibi Zeki Kulaç’ın avukatı Emrah Cerrahoğlu konuya ilişkin açıklamasında paraların belediye ile ilgisi olmadığını söyledi. Cerrahoğlu söz konusu paranın bir iş anlaşmasına ait olduğunu ifade etti ve ilgili anlaşmanın ve havale işlemlerinin görüntülerini paylaştı.

PEŞ PEŞE TUTUKLANDILAR

İktidar son 1 ayda CHP’li belediyelere yönelik baskıyı artırdı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey peş peşe tutuklandı. İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine Başkan Vekili seçimi için Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi yarın toplanacak. 106 üyeli mecliste Cumhur İttifakı’nın toplam 59 üyesi bulunurken, CHP’nin 41 üyesi bulunuyor.