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Dava düştü, gazeteci beraat etti

Medya
  • 23.11.2024 05:00
  • Giriş: 23.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 23.11.2024 05:00
Dava düştü, gazeteci beraat etti
Osman Akın (Fotoğraf: MA)

Haber Merkezi

Özgür Gündem’in ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katılan İhsan Çaralan’ın, İnan Kızılkaya ile birlikte "Cumhurbaşkanı’na hakaret"ten yargılandığı dava düşürüldü.

Özgür Gündem gazetesinin 2016’daki ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katılan İhsan Çaralan ve İnan Kızılkaya’nın "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçundan yargılandığı davanın düşürülmesine karar verildi.

Öte yandan Yeni Yaşam gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman Akın’ın, "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” iddiasıyla yeniden yargılandığı davanın 4’üncü duruşması İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Akın’ın üzerine atılı suçu işlemediği kanaatine vararak, Akın’ın beraatine hükmetti.

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