Dava öncesi ikna çabası

İstanbul’da Masquerade adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek. Avukat Ergin, ailelerin şikâyetlerini geri çekmesi için ikna edilmeye çalışıldığını söyledi.

Halil ERTUNÇ

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Masquerade adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde saat 09.30’da görülecek. Hazırlanan iddianamede 9 sanık hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 2 yıl 8’er aydan 22,5’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

2 Nisan’da çıkan yangınla gündeme gelen ve 16 katlı binanın eksi 1’inci ve eksi 2’nci katında bulunan gece kulübü ilk olarak yıllar önce sinema, tiyatro salonu olarak planlanırken 1987 yılında Beşiktaş Belediyesi’nce “Yangın bakımından tetkik edilen iş yerlerine ait muayene raporu” ile ruhsatlandırıldı. Bu yılın ardından sık sık el değiştiren gece kulübü için itfaiye muayenesi gerek görülmedi. Kulüp için yalnızca 2006 yılında itfaiye raporu alınırken İstanbul Valiliği, raporun mevzuata aykırı hazırlandığını belirtti. Ancak, yenisi de hazırlanmadı. Ayrıca mevzuata göre 3 ayrı çıkış kapısı olması gereken mekânda gereklilikler de sağlanmadı.

İDDİANAME YETERSİZ

Müşteki avukatlarından Avukat Ahmet Ergin davanın, ülkedeki bütün toplu iş cinayetleri davasında olduğu gibi “olası kast” yerine “bilinçli taksirden” sanıkların cezalandırılması istemiyle açılmış bir dava olduğunu vurguladı. İhmalleri sıralayan Ergin, olası kast suçlamasının tartışılması gerektiğini dile getirirken ayrıca iddianamenin yetersiz olduğuna da şu ifadelerle dikkat çekti: “İtfaiye raporunun bile olmaması, tadilat ruhsatının olmaması, çalışmayla ilgili hiçbir prosedürün yerine getirilmemesi, yangın söndürme tüpünün olmaması, üç tane yangın çıkış kapısının olması gerekmesine rağmen olmaması, kullanılan malzeme düşünüldüğünde olası kastın da tartışılması gerekiyor. Cezalar üst sınırdan bile verilse, kaç kişi ölürse ölsün, 22,5 yılla sınırlı oluyor. Yatarı da çok daha düşük oluyor. Yeterince her şeyi irdelemiş bir iddianame değil.”

Ergin, yaşamını yitiren ailelerin gece kulübü sahipleri tarafından ikna edilmeye çalışıldığını dile getirdi. Ergin, “Kimi ailelerin bir şekilde ikna edilmeye çalışıldığı, şikâyetin geri çekilmesine yönelik bir çabanın olduğu, başka yerlerde iş verildiği, diğer çalışanların tanıklıkların engellenmeye çalışıldığını duyuyoruz. Tanıkları bu şekilde etkilemeye çalışıyorlar ama burada şikâyete bağlı bir suç yok” dedi.

ADALET YERİNİ BULSUN

Yangında yaşamını yitiren işçilerden Gökhan Akbulut’un abisi Yusuf Akbulut olayın basit bir kaza olmadığını dile getirerek, “Beklentimiz davanın en adil ve en hızlı şekilde sonuçlanması yönünde. İçeride olan gece kulübü sahiplerinden birinin abisi taziye için geldi, ‘Bizim suçumuz yok’ dedi. Neden önlem almadıklarını sorduk, lafı değiştirmeye çalıştı. İhmalden kaynaklı yaşanan bu olayın böyle kalmasını istemiyoruz, sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.