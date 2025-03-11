Dava sonuçlanmadan yıkım başladı: Reks Sineması hukuksuzca yok ediliyor

Tuğçe ÇELİK

Kadıköy’de tarihi Reks Sineması'nın son hali, henüz yıkım kararı kesinleşmeden yıkımın başladığını ortaya koydu.

Fotoğraflarda, Kadıköy'ün hafızasını oluşturan sanat merkezlerinden biri olarak kabul edilen Reks Sineması'nın yıkımını gizlemek için alana paravan döşendiği görülüyor.

Tarihi 1873'e dayanan ve sinema olarak 1962'de açılan sinema, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020'de kapatılmış, daha sonra açılmamıştı.

Ağustos 2024'te İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Reks Sineması'nın “korunması gerekli kültür varlığı olmadığına” karar vererek yıkım kararı vermişti.

Kadıköy Halk Temsilcileri Meclisi'nin çağrısıyla karara tepki gösteren Kadıköy halkı ve sanatçılar 14 Ekim'de bir araya gelmiş ve "Binanın sadece rant için kullanılmasına, sinemanın yıkılıp yerine büyük sermaye gruplarının marka mekanı yapılmasına engel olacağız" açıklamasında bulundu.

Yıkım kararı mahkemeye taşınmasına rağmen henüz mahkemeden karar çıkmadan sinemanın yıkımına başlandığı görülüyor.

Yıkımın hukuksuz olduğunu belirten Kadıköy Kent Dayanışması da "Kadıköy Belediyesi bu hukuksuzluğa neden seyirci kalıyor?" diye sordu.