Dava TRT’den canlı yayınlansın

CHP’nin, “Ekrem İmamoğlu’nun yargılaması TRT ekranlarından canlı yayınlansın” önerisi doğrultusunda ilk adım atıldı. Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzasıyla hazırlanan kanun teklifinde İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın TRT’den yayınlanmasına olanak sağlayan hükümler yer aldı. TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifin gerekçesinde, yargılamanın canlı yayınlanmasının yanıltıcı bilgilerin önüne geçeceği vurgulandı.

MAHKEMELER HERKESE AÇIK

Teklifin gerekçesinde, ceza yargılamalarının amacının maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olduğunun altı çizildi. Gerekçede öte yandan, duruşmaların herkese açık olduğu yönündeki Anayasa maddesi de anımsatıldı.

Mahkemelerin kapalı olmasının ancak istisnai hallerde mümkün olabileceğinin altını çizen CHP’nin kanun teklifinin gerekçesinde, “Nitekim Kanun ile getirilecek sınırlamalar da yine Anayasa’nın 141’inci maddesinde belirtilen ve yalnızca, ‘Genel ahlak’ ve ‘Kamu güvenliği’ olarak sayılan sınırlama sebeplerine uygun olmalıdır” değerlendirmesi yapıldı. Emir, Günaydın ve Başarır, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndan önce yürürlükte olan 1412 Sayılı Kanun’un, duruşmaların naklen yayınına yönelik bir yasak öngörmediğini vurguladı. Grup Başkanvekilleri, gerekçelerinde şu ifadeleri kullandı: Bu teklifle birlikte, vatandaşların seçimlerde oy verdiği ve belli makamlara taşıdığı kamu görevlileri hakkındaki iddiaları ve bunların savunmalarını doğrudan öğrenme imkanına da sahip olacak. Böylelikle kamuoyuna çeşitli soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili yansıyan yanıltıcı bilgilerin de önüne geçilebilecek.”