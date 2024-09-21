Dava uzamasın, adalet sağlansın

İstanbul'da bir makette çalışırken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu katledilen Aydın Karay'ın ailesi adalet arıyor.

Karay, 1 Eylül 2023 tarihinde İstanbul’da bir markette çalışırken bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karay, 2 Eylül sabahında yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından katil Yusuf Ceyhun Türkgenç gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturma sonucu açılan duruşmalarda 1 yılda ilerleme kaydedilmedi.

Mart ve Haziran aylarında yapılan duruşmalarda tanık ve sanıklar ile Karay ailesi dinlendi. Son duruşmada sanığın cezai ehliyeti olup olmadığının tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi kararlaştırılarak duruşma 24 Eylül’e ertelendi.

Karay ailesi, aradan geçen 1 yılda duruşmanın yerinde seyrettiğini kaydederek sürecin hızlandırılmasını ve adil yargılama yapılmasını talep etti.

6 KİŞİLİK AİLEYİ ÖLDÜRDÜ

Aydın Karay’ın annesi Fatma Karay, “O şahıs sadece Aydın’ı öldürmedi, 6 kişilik bir aileyi öldürdü. Aydın katledildikten sonra biz ailecek psikolojik destek alıyoruz. Her şey ortada. Deliller, kamera görüntüleri, tanıklar her şey ortada ama hala davayı uzatıyorlar. Birinci duruşmada karar verilmesi gerekirken mahkemeyi uzatıyorlar. Hafifletici sebepler arıyorlar. Sürekli tedavi gördüğüne dair hastane raporları istiyorlar. Bundan önce de birçok kez suç işlemiş biridir. Hakim karşısında takım elbise giyip elini ovuşturunca sütten çıkmış ak kaşık olmuyor. Geçmişi karanlık biri. Resmi olarak 18 suçtan dosyası var. Hepsi de sümen altı edilmiş” dedi.

KATİLLERİ SAVUNMAYIN

Diyarbakır’da 8 yaşında katledilen Narin Güran’ı hatırlatan anne Karay, “Narin’in amcası Salim Güran’ın avukatı Seda Hanım, Salim’in katil olduğu bile tespit edilmemişken ‘Ben bir anneyim ve davadan çekiliyorum’ dedi. Şuan Seda Hanım Narin davasını takip ediyor. Yani haklının yanında yer almayı seçti. Benim de Türkiye’de tüm hukukçulara çağırım; katilleri savunmasınlar” şeklinde konuştu.