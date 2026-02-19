Davada ‘hukuk okudu’ savunması

İlayda SORKU

Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar olaylarına her gün bir yenisi eklenirken faillerin yargılandığı davalar da görülmeye devam ediyor. Bunun bir adresi de Antalya oldu. Antalya’da, 13 yıl önce tiyatro eğitmeninin cinsel istismarına maruz bırakıldığı belirten Y.E.’nin açtığı davanın 4’üncü duruşması, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İddianameye göre sanık Ümit Ziya Altı, 2011-2012 yılları arasında 13 yaşındaki Y.E.’ye yönelik sistematik cinsel istismarda bulundu.

Suçlamalar arasında, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” yer aldı. Deliller arasında mağdur beyanı, tanık anlatımları, psikiyatri raporları, yazışmalar ve dijital izler yer aldı. Önceki duruşmada karşı tarafın adli tıp raporuna itiraz etmesi üzerine adli tıp üst kurulu dosyayı inceledi. Oy birliğiyle Y.E.’nin anlatımlarının çelişkisiz olduğuna ve ruh sağlığındaki bozulmanın olay nedeniyle yaşandığına karar verdi.

Dava avukatı Yağmur Burçin Sayın, duruşmayı BirGün’e aktardı. “Henüz ne mütalaa ne de karar var” diyen Sayın, “Müvekkilimin ruh ve beden sağlığında bozulmalar olduğuna, psikiyatrik travma yaşadığına ilişkin raporlarımız var. Raporlarımızı mahkemeye sunduğumuzda adli tıpa sevk edildi. Müvekkilimi kurula gönderdiler, kuruldan da raporumuz geldi. Bu raporda da aynı şekilde psikolojik sorunların bu sebepten kaynaklandığı ve ruh sağlığının yaşanan istismar sonucu olduğu yer aldı. Sonra sanık müdafi burada eksiklik olduğunu söyledi. İçerisinde profesörlerin, öğretim görevlilerin, uzmanların olduğu 18 kişilik heyet müvekkilimin yaşamış olduğu psikiyatrik travmanın bu olay sebebiyle gerçekleştiğine kanaat getirdi. Karşı taraf ise buna karşın müvekkilimin hukuk fakültesi okuduğu, ceza dersi aldığı, o yüzden kendini savunmasını bildiği, ceza muhakemesi de yapabildiği için suçlayıcı nitelikte konuşabildiğini iddia etti” dedi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Raporlardan hareketle maddi gerçekliğe ulaşıldığını aktaran Sayın, “Müvekkilimin yaşamış olduğu olay açıktır. Elinden çocukluğu alınmış genç bir kadın karşımızdadır. Dolayısıyla sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Şu ana kadar 4 tane rapor geldi. Raporların hepsi birbirini doğruluyor. Mahkemeden de bu raporların doğrultusunda tutuklama talep ediyoruz. Çünkü kendisinin çok ünlü olduğunu iddia ettiği için kaçma şüphesi var” dedi.

Gelinen aşamaya rağmen tutuklama kararı verilmediğine dikkat çeken Y.E. ise şöyle konuştu: “Sanık avukatı hukuk okuduğum için bütün doktorları kandırabildiğimi ve bundan etkilenerek böyle rapor verildiğini iddia etti. Ciddi cezasızlık durumu var ve bununla bu şekilde yüzleşmek benim için çok garip. Ben zannediyordum ki kendimi ispat ettiğimde bitecek mesele. Oysa mesele o değilmiş. İspat ediyoruz, şimdi cezayı hak ediyor mu konusu geldi. Ben sanığın derhal tutuklanmasını talep ediyorum. Beklentim bu kişinin bir an önce tutuklanıp kanunda yazdığı gibi minimum 25 yıl ile cezalandırılması. Daha ne bekleniyor bilmiyorum.”