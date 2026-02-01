Davada istismar şüphesi detayı!

Çocuğa yönelik şiddet ve cinayet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Yargı süreçleri ise ya çok yavaş ilerliyor ya da skandal kararlar çıkıyor. İstanbul’da başından aldığı darbe sonucu katledilen Suriyeli 12 yaşındaki Meryem Samou bu çocuklardan yalnızca biri.

Son olarak davayı takip eden avukatlar, çocuğun el ve ayak bileklerindeki morluklara işaret ederek davanın istismar şüphesiyle genişletilmesini istedi. Ayrıca avukatlar 26 Mart’ta görülecek üçüncü duruşmaya da destek çağrısı yaptı.

Bağcılar’da geçen sene 13 Ocak ayında yaşanan olayda 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren 51 yaşındaki Zekeriya Ali, 12 yaşındaki Meryem Samou ve 5 yaşındaki kardeşi Ahmet Samou’ya taşla saldırdı. Meryem Samou saldırıda hayatını kaybederken kardeşi Ahmet Samou ise yaralandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Davanın ilk duruşması Bakırköy Adliyesi’nde geçen sene 25 Eylül’de görüldü. Sanık Ali, polis ifadesinde cinayeti itiraf etmesine rağmen duruşmada suçlamaları reddetti.

DAVA GENİŞLETİLMELİ

Davanın 16 Aralık’taki ikinci duruşmasında ise fail bir kez daha hâkim karşısına çıktı. Samou ailesinin avukatları, çocuğun el ve ayak bileklerindeki morluklar görüldüğüne dikkat çekerek davanın istismar şüphesiyle genişletilmesini talep etti. Ayrıca avukatlar, sanığın eşinin de dinlenmesini istedi. Mahkeme ise DNA incelemesi yapılmasını ve mahkemeye sunulmasını isteyerek davayı 26 Mart 2026’ya erteledi. Mahkemenin ardından adli tıp süreci başlatıldı. Davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin gönüllü avukatlarından Sevda Demirtaş, “Meryem’in katledilmesi münferit bir olay değil toplumsal bir trajedi ve çürümüşlüğün belirtisidir. Zira; Meryem, Narin, Leyla, Müslüme ve daha binlerce çocuğun katledildiği bir ortamda bu cinayetin münferit olduğunu söylememiz mümkün değildir. Çocuk cinayetlerinin, istismarlarının ve çocuklara yönelen her türlü şiddetin önlenmesi; BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin, Çocuk Koruma Kanunu’nun, Lanzarote Sözleşmesi’nin ve ilgili diğer tüm mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması için sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.

***

ÇOCUKLAR HEDEFTE

Samou’nun katledildiği geçen sene geçen sene en az 70 çocuk erkekler tarafından katledildi. Bu çocuklardan 45’i ateşli ve kesici silahla, 12 çocuk ise darp edilerek öldürüldü. Öte yandan erkekler en az 265 çocuğu da istismar etti.