Davalar çığ gibi büyüyor

Türkiye’de dolandırıcılık suçlarının artışı dikkat çekici boyutlara ulaştı. 2024’te dolandırıcılık suçları nedeniyle açılan dava sayısı yüzbinlere ulaşmış durumda.

Beykent Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, mağdurların yüzde 37’sinin internet dolandırıcılığı, yüzde 15’inin yüz yüze satış dolandırıcılığı, yüzde 10’unun ise telefon dolandırıcılığı nedeniyle mağdur olduğunu ortaya koydu.

Avukat İsmail Düz, yurttaşlara yönelik bilinçlendirme çalışmalarının artması yönünde çağrı yaparak “Dolandırıcılık davalarında en büyük sorunlardan biri, faillerin mağdurların zararlarını tazmin etmeyi reddetmesi. Mahkemeler çoğu zaman cezai yaptırım uygulasalar da maddi zararlara dair çözümler yeterince hızlı geliştirilemiyor. Bu nedenle, dolandırıcılıkla mücadelede daha etkili hukuki mekanizmalara ihtiyaç var” dedi.