Davalık tarlasında kazı yapılan depremzede: "Bize sormadan gelmişler, TOKİ buraya ev yapacak diye kazmışlar"

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde köylülerin yıllardır akrabaları ile davalık olan araziye TOKİ depremzede evi yapmak için çalışma başlattı. Atadan kalan tarlayı yıllardır ekip biçtiklerini, bununla geçindiklerini ifade eden vatandaşlar, tarlada temel kazısı yapılmasına tepki gösterdi.

Davalık tarlada ekim yaptığını ifade eden Ali Şensoy şöyle konuştu:" Dededen babadan kalma yerimiz sürerdik biz burayı. Cumartesi,Pazar günü gelmişler burada kazı yapmışlar.Gördük,biz de itiraz ettik.Başvurduk sağa sola bir sonuç alamadık. Burası başka biriyle mahkemelik. Bizim sürdüğümüz kullandığımız yer burası."

"25 YILDIR MAHKEMEMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Kadir Uludağ "Burası dedemizden babamızdan kalma 100 yıldır ekip biçmekteyiz biz burayı. 25 yıldır mahkememiz devam etmektedir. Bugün öğrendiğimizde buranın mahkemesinin devam ettiğini ve mahkemenin sürecinin daha hala onaylanmadığını, bir kısımları onaylanmış Yargıtay'dan ve Andırın Hukuk Mahkemesi'nden sonra mahkememiz devam etmektedir. Yaptığımız mahkeme sonucunu araştırmamıza göre zilliyetine karar vermiş mahkeme,biz buraya yıllardır ekip biçtiğimiz için, zilliyetine karar vermiş. Şu anda mahkememiz devam etmektedir" dedi.

"GEÇİMİ BURADAN SAĞLIYORUZ''

İsmail Şensoy ise "Burası atadan dededen babamdan kalma bir mülk. Bu mülke el koymuşlar. Bu mülkü ekip biçiyoruz biz yıllardır. Bunu elimizden almaya çalışıyorlar. Ona da biz itiraz ettik durdurmaya çalışıyoruz. Geçimi buradan sağlıyoruz. Elden giderse ne yapacağız? Aç mı kalacağız?" şeklinde konuştu.

"TOKİ BURAYA EV YAPACAK DİYE DEPREMZEDELERE KAZMIŞLAR''

Tahir Şensoy da "Söz konusu bu malum yerin 20-25 yıldır davası devam etmekte, mahkemesi sürmektedir. Şu anda hala mahkeme aşamasında. Bize sormadan gelmişler TOKİ buraya ev yapacak diye depremzedelere kazmışlar. Ancak buranın işleyen mülk sahiplerine kimse bir şey sormamış. TOKİ buraya ev yaptığı takdirde biz nasıl bu insanları buradan çıkartacağız? Mahkemeyi biz kazandığımız takdirde nasıl bu sonucu çözecekler? Bizim yerimizi nereden verecekler? Bu elimizdeki yeri kaybedeceğiz. Bizim hakkımızı kim verecek?" ifadelerini kullandı.