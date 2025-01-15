‘Davaya bakınca bir kumpas görüyorum’

Haber Merkezi

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davanın 2’inci celsesinin görülmesine dün devam edildi.

Duruşmada savunma yapan sanık doktor Rıza Keykubat’ın avukatı, "Bu davaya baktığımda ben bir kumpas görüyorum. Hangi belgelere imza attığı bellidir. Müvekkilim örgütle suçlanıyor ama Fırat Sarı’yı tanımıyor” dedi.

Duruşmada söz alan örgüt lideri sanık Fırat Sarı da pişkin bir savunma yaparak “Bana göre bu iddianamenin kabul edilmemesi lazımdı. Otopsiler yapılsaydı, bebek katili olmayacaktık. Hiçbir adli işlem, biz istememize rağmen yapılmadı. 10 hastaneyi kapattınız, iddianame hazırladınız. İddianame yanlış kuruldu. Bu iş böyle nasıl çözülecek bilemiyorum” dedi. Dava 18 Şubat’a ertelendi.